Курганка потушила Вечный огонь, вылив на него воду из бутылки

В Кургане женщина потушила Вечный огонь водой из бутылки и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, предварительно, инцидент произошел 18 декабря. 55-летняя россиянка пришла к постаменту, где горел Вечный огонь, и залила его водой из бутылки, которую принесла с собой.

Возбуждено уголовное дело. Курганку задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично.

«В рамках предварительного следствия изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установлены очевидцы противоправных действий задержанной», — рассказали в ведомстве.

Ранее семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе, решили выдворить из России.