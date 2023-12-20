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Мастер маникюра ударила школьницу, которая отказалась платить за услугу

В Тюмени мастер маникюра ударила школьницу, которая отказалась платить за услугу

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USA TODAY NETWORK/Reuters

Мастера маникюра из Тюмени оштрафовали за рукоприкладство в отношении несовершеннолетней клиентки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Уралити».

Школьница пришла в салон красоты, чтобы сделать маникюр, после завершения процедуры девочка отказалась платить за нее. Мастер вспылила и сначала обругала ребенка матом, а потом грубо схватила за руку, ударила и вытолкала девочку за дверь.

Родители пострадавшей обратились с заявлением в полицию. Сотрудница салона свою вину признала, по словам женщины, ей не удалось совладать с приступом гнева. Суд оштрафовал мастера маникюра на пять тысяч рублей.

Ранее в центре Москвы рецидивист ограбил девушку-косметолога, притворившись ее клиентом.

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