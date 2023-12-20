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В МИД РФ надеются на реакцию на гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Лавров: Россия рассчитывает на реакцию СБ ООН на гумситуацию в секторе Газа

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия надеется, что Совет Безопасности (СБ) ООН в ближайшее время сможет отреагировать на гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы рассчитываем <...>, что СБ ООН в ближайшее время <...> сможет возвысить свой голос в пользу <...> гуманитарного шага», — сказал он в ходе пресс-конференции Российско-арабского форума сотрудничества.

Министр также добавил, что такой шаг, если и будет предпринят, окажется «перезревшим».

Глава ведомства от лица России подтвердил общую позицию в пользу оперативного достижения стабильного прекращения огня и оказания помощи населению палестинского анклава, страдающего от «тяжелейших гуманитарных последствий блокады» и непрекращающихся боевых действий в регионе.

Некоторое время назад Лавров заявлял, что Москва продолжит оказывать политическое давление для того, чтобы достичь гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

Ранее Лавров заподозрил США в желании вывести конфликт в Газе за пределы Ближнего Востока.

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