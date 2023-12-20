Ребенок упал в корзину с вязанием и проткнул крючком ягодицу

В Нижнем Новгороде ребенок упал в корзину с вязанием и получил травму, в ягодицу мальчику впился металлический крючок. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Хирурги Нижегородской областной клинической больницы помогли трехлетнему мальчику, который получил травму ягодиц. Ребенок играл дома и случайно упал в корзину с вязальными принадлежностями.

Он приземлился на металлический крючок, который впился ему в правую ягодицу. Металлический предмет проник в мягкие ткани на 5 см и застрял в подбрюшинном пространстве малого таза.

Врачам удалось извлечь инородный предмет, состояние ребенка не вызывает опасений.

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