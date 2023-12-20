Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 балла в Перу

В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации агентства, эпицентр землетрясения находился в 54 километрах северо-западнее относительно города Эль-Педрегал. Его население составляет около 20 тысяч жителей. При этом глубина залегания очага подземных толчков составила 94 километра.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате произошедшего не поступало.

До этого у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 91 км к юго-западу от города Писко. Очаг залегал на глубине 31 км.

Ранее на юге Италии произошло землетрясение.