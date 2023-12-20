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В МИД РФ предрекли, что ЕС расширит список запрещенных товаров для реэкспорта в Россию

Захарова: ЕС будет расширять список запрещенных товаров для реэкспорта в РФ

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Евросоюз будет расширять список запрещенных товаров для реэкспорта в Россию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Комментируя решение Брюсселя о требовании к европейским компаниям в своих контрактах ввести обязательную статью, запрещающую реэкспорт продукции в Россию, она обратила внимание, что подобные действия ЕС направлены на подрыв связи Москвы с дружественными странами, включая Турцию.

«Как мы понимаем, нынешним кратким перечнем товаров перечень не ограничится», — отметила дипломат.

19 декабря стало известно, что в ЕС появилось правило No Russia. В новом 12-м пакете санкций экспортеров европейских товаров обязали прописывать в договорах это условие. В ЕС уточнили, что в случае, если контракт заключен до 19 декабря 2023 года, то запрещающий реэкспорт пункт должен быть добавлен в документацию не позднее 20 декабря 2024 года.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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