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Сибирячка боится банды подростков в своем подъезде

Жительница Тюмени рассказала о банде подростков, которая держит в страхе жителей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Жительница Тюмени пожаловалась на группу подростков, которая собирается в одной из квартир ее подъезда. Об этом сообщает издание 72.ru, уточняя, что речь идет о доме на Олимпийской улице.

«Собираются дети, подростки и взрослые. Начиная лет с 12 и заканчивая 20+. Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят», — поделилась тюменка.

Также женщина рассказала, что несовершеннолетние избили соседа и поцарапали во дворе машины.

По словам тюменки, они не раз вызывала правоохранителей, но не дождалась реакции с их стороны. Собеседница издания отметила, что ее ребенок уже боится выходить в подъезд, потому что хулиганы «уверены в безнаказанности».

В областном УМВД заявили, что установили личности нарушителей и проводят проверку.

Ранее в Кузбассе пожилая женщина рассказала о побоях и тюремных условиях в частном пансионате.

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