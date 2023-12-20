В России создали модель ключевых управленческих компетенций для органов публичной власти

В РАНХиГС представили модель ключевых управленческих компетенций для органов публичной власти, созданную специалистами Факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы госуправления.

В Президентской академии уверены, что она может стать единым федеральным методическим базисом при принятии кадровых решений и оценке руководителей разных уровней.

Отмечается, что модель создавалась на основе эмпирических данных, полученных в результате опросов 3313 руководителей разного уровня. Их углубленная личностно-профессиональная оценка проводилась с 2017 по 2023 год.

Как отметил Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии РАНХиГС: «Совершенствование системы оценки способностей и навыков госслужащих – важный процесс в деле формирования кадрового резерва России. Новая модель важна не только потому, что позволяет оценить кандидата в соответствии с современными вызовами. Ценно то, что мы обладаем масштабными исследовательскими данными, полученными от работы с 75 тысячами руководителей разного уровня. Это позволяет нашей модели гибко подходить к оценке потенциала кандидатов, точно определять их сильные стороны, помогать улучшить те качества, которые могут помешать их дальнейшему развитию».

Так, главными факторами карьерного роста стали стратегическое лидерство, управленческая и экспертно-аналитическая компетентности. Они сильнее других качеств изменяются при переходе работника с одного руководящего уровня на другой.

Во вторую группу компетенций вошли коммуникативная компетентность и готовность к обучению и саморазвитию. Исходя из данных исследования, что без их наличия или развития до определенного уровня нельзя получить первую руководящую должность.

Третья группа качеств, которые демонстрируют связь с управленческим уровнем – это настойчивость и целеустремленность, готовность к командной работе, компетентность самоуправления и масштабность мышления.

Как подчеркнул соавтор исследования, к.п.н., декан ФОИР ВШГУ РАНХиГС, научный руководитель программы ГосHR Илья Шебураков, все выводы основаны не только на теоретической модели или экспертной оценке.

«Они прошли стадию эмпирической разработки, валидизации и подтверждения ее состоятельности на основе статистических данных и широкой апробации на протяжении нескольких последних лет», — уточнил он.

Ключевой особенностью разработанной модели является ее гибкость и возможность дополнительной донастройки в зависимости от задач. Так, на протяжении 2021-2023 годов модель ключевых компетенций была доработана и апробирована для конкурса «Лидеры России» (трек «Госуправление»), программы «Школа мэров» и других.

Также президентская академия принимает участие в различных государственных инициативах. Академии дает возможность получить управленческие благодаря проекту «Содействие занятости». В него входит 1000 бесплатных образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой, который сформирован с учетом потребностей локального рынка труда.

Отмечается, что обучение проходит в очном и дистанционном формате. В реализации проекта участвуют 45 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 100 партнерских образовательных организаций.