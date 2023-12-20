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На Урале двухлетнюю девочку, которую отец нашел в сугробе, выписали домой

На Урале найденную в сугробе двухлетнюю девочку выписали из больницы

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Shutterstock

На Урале девочка, которую нашли в сугробе, вернулась домой из больницы. Об этом сообщает Е1.

По словам матери, на данный момент с ребенком все хорошо.

Родители поблагодарили всех врачей и тех, кто переживал за жизнь их дочери. Мать добавила, что в больнице ребенка крестили. В качестве крестного выступил местный священник, который помог организовать обряд в учреждении.

Девочка длительное время находилась в медучреждении. Около месяца назад двухлетнего ребенка нашли в сугробе в городе Серов с серьезным переохлаждением. Родители оставили младшего члена семьи с сестрой, но в какой-то момент девочка вышла из дома без верхней одежды. Позже ее в сугробе нашел отец.

Ранее под Воронежем мать родила ребенка и оставила его на лестничной площадке.

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