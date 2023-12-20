Россиянин вживил себе в руку чип из-за привычки терять ключи

Житель Архангельска Аурум Кеттунен вживил в руку чип, чтобы пользоваться им как универсальным электронным ключом. Об этом мужчина рассказал в группе своей технологической компании Neuratech во «ВКонтакте».

Давняя идея архангелогородца осуществилась в середине декабря при помощи искусственного интеллекта. В беседе ИИ предложил ему упростить жизнь через имплантацию чипа, и энтузиаст решился на операцию по его вживлению.

«Я постоянно теряю пропуска и ключи. Теперь это меня не беспокоит. Я и есть ключ. Позже я удалю старый чип и внедрю два чипа с NFC+RFID в одной капсуле для открытия дверей, хранения данных, передачи данных и взаимодействия со своим смартфоном. Вероятно через 3-5 лет это будет нормой. Ведь имплантация подобных чипов не просто безболезненна, иногда она необходима», — считает основатель стартапа.

Мужчина отметил, что на следующее утро после процедуры следов от прокола уже не было. Операция, которую энтузиаст провел самостоятельно, заняла около пяти минут. Аурум утверждает, что сделал обезболивание с помощью инсулинового шприца и новокаина, благодаря чему полностью исключил неприятные ощущения во время хирургического вмешательства.

Ранее исследователь Радуга просверлил себе голову и вживил в мозг чип, чтобы контролировать сны.