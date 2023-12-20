Исследование показало, что собаки любят Рождество так же сильно, как и их хозяева

Сотрудники компании ManyPets провели исследование и установили, что собаки любят Рождество так же сильно, как и их хозяева, пишет Independent.

Владельцы собак, принявшие участие в исследовании, отметили, что в Рождество волнение их питомцев усиливается, и полагают, что это связано с большим количеством гостей в доме, ароматом рождественского ужина и возможностью поиграть с упаковочной бумагой.

Собаки, считают специалисты, очень хорошо осведомлены о своем окружении, поэтому что-нибудь необычное, например, игрушки, висящие на елке, скорее всего, пробудят у них интерес.

Кроме того, регулярные зимние прогулки с собаками часто представляют собой коротки выходы на улицу с одним членом семьи, но на Рождество часто вся семья гуляет с питомцем, что позволяет животному оказаться в центре внимания.

«Благодаря их удивительным чувствам и интуиции существует целый ряд причин, по которым собаки наслаждаются Рождеством так же, как и мы», — говорится в исследовании.

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