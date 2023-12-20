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Метро окажет помощь москвичке, пострадавшей из-за глыбы льда

В Москве упавшая с крыши глыба льда сломала шею женщине

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Москве глыба льда, упавшая с крыши в центре города, сломала шею 36-летней женщине. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, медики диагностировали у пострадавшей перелом шейного позвонка. Женщина также получила сотрясение мозга и травму головы.

Инцидент произошел около выхода из станции «Смоленская» в Москве. На двух женщин упала глыба льда. Сообщалось, что одна из пострадавших потеряла сознание. У второй каких-либо серьезных травм не обнаружили. Первую помощь москвичкам оказали очевидцы, которые затем вызвали врачей.

Позже в пресс-службе метрополитена Москвы сообщили, что в результате внутренней проверки был отстранен сотрудник, который отвечал за очистку кровли на станции «Смоленская».

«Инициирован процесс его увольнения по статье. Метрополитен приносит извинения пострадавшим и их близким, окажет всю необходимую помощь», — добавил представитель столичного метро.

Спикер уточнил, что Мосметро усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш с целью безопасных поездок пассажиров.

Ранее петербуржцу на голову чуть не рухнули несколько глыб льда, произошедшее попало на видео.

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