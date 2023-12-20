Врач-диетолог раскрыла секреты сохранения фигуры в новогодние праздники

Желающим сохранить здоровье и фигуру в новогодние праздники стоит заранее подумать о праздничном меню. Блюда можно сделать более полезными, при этом не испортив их вкуса, считает врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева. В качестве примеров она привела домашний майонез и замену ветчины в салате на отварного кальмара.

«Лучше заранее продумать то, что будет на праздничном столе и чем мы будем радовать своих близких. Если говорить про салаты, то это отличная возможность проявить свою фантазию. Например, мясо птицы в салате может быть теплым, а овощи холодными, ветчину в салате можно заменить на отварного кальмара», — посоветовала Королева в беседе с НСН.

Диетолог призвала россиян не бояться экспериментировать. К примеру, сделать нарезки не из колбасы, а из запеченного мяса птицы, на горячее подать рыбу с овощным гарниром. Отказаться лучше всего от покупного майонеза, растительного жира, соленых продуктов и многосложных салатов.

Еще один важный совет – запрет на смешивание крепких спиртных напитков с газировкой. В этом случае алкогольные калории на скорости «влетают» в кровоток, что может привести к сильному опьянению и отравлению, предупредила врач-диетолог. Она также порекомендовала делать первый глоток вина только при подаче основного блюда и отдавать предпочтение либо шампанскому, либо красному и белому вину.

Напомним, большинство россиян планируют потратить на новогодний стол от 4 до 5 тыс. рублей.

Ранее диетолог назвала способ изменить пищевые привычки и перейти на правильное питание.