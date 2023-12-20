Россиянка решила приготовить самогон и устроила взрыв в квартире

В Башкортостане попытка 69-летней пенсионерки приготовить самогон закончилась взрывом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в городе Салават. В квартире у женщины был самогонный аппарат, который во время работы взорвался.

В результате в квартире ударной волной выбило дверь и окна на балконе. Машина, которая стояла на улице рядом с домом, также получила незначительные повреждения.

На данный момент пожилая женщина находится в больнице. Известно, что она получила несколько ожогов. О ее состоянии не сообщается.

Ранее в Нижегородской области супруги подожгли квартиру в попытке приготовить самогон.