Врачи рассказали россиянам о предстоящих «двух волнах» заболеваемости

Растущая заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом начнет снижаться во время новогодних каникул за счет того, что люди будут меньше общаться и передавать друг другу вирусы, обещают врачи. Однако после их завершения россиян ждут еще «две волны» заболеваемости, рассказала терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT.

По словам врача, первая волна «обрушится» на россиян в конце января, а вторая – в марте. В целом сегодняшний рост заболеваемости типичен для этого времени года, отметила она.

«У нас сезонные ОРВИшные эпидемии проходят в это время ежегодно... Естественно, на каникулах она [заболеваемость] падает. Люди не ходят на работу, в школы и садики, соответственно, передача друг другу [вируса] останавливается. Конечно, кто-то может болеть, но гораздо меньше», — отметила собеседница RT.

С не согласился доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Он отметил, что до начала каникул распространение вирусов продолжит расти.

«После каникул снизится и потом опять будет повышаться. Но уже с более низкого уровня», — пояснил он.

Текущий сезон заболеваемости респираторными инфекциями иммунологи считают беспокойным. В основном из-за того, что сейчас есть самые разные заболевания, большая часть которых остается недиагностированными.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее посоветовал россиянам идти на новогодний корпоратив в скафандре.