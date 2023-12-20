Рабочая группа по СВО направила десятый доклад президенту Путину

Рабочая группа по СВО направила десятый доклад президенту Владимиру Путину с предложениями о дополнительных мерах поддержки бойцов, сказал глава группы, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников - участников СВО на период приостановления исполнительного производства. Также предлагаем проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на прием», — отметил Турчак.

По его словам, рабочая группа также предлагает отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.

«Сейчас по таким договорам различные организации и органы власти массово передают Народному фронту технику, необходимую для военных и гуманитарных целей», — отметил Турчак.

Кроме того, глава рабочей группы сообщил о том, что Минцифры подготовило рекомендации сотовым операторам о порядке подачи заявлений на приостановку услуг мобильной связи в период прохождения военной службы.

Напомним, рабочая группа по СВО создана распоряжением президента России в декабре 2022 года.