Посетители одного из рязанских ресторанов массово заразились сальмонеллезом

В Рязани посетители одного из ресторанов массово заразились сальмонеллезом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Сообщается, что у девяти человек после посещения одного из местных ресторанов зафиксировали острую кишечную инфекцию. При этом восемь из них после обращения в медицинское учреждения были госпитализированы. У семи пострадавших выявили возбудитель сальмонеллеза.

«Причины возникновения заболеваемости устанавливаются, проводятся лабораторные исследования: отобраны образцы готовой продукции и сырья, смывы с поверхностей, обследование сотрудников», — рассказали в службе.

В ресторане, где употребляли пищу пострадавшие, выявили факты несоблюдения сроков хранения продуктов, а также нарушения прохождения сотрудниками медосмотров и гигиенического обучения. Деятельность заведения приостановили с 15 декабря.

Ранее сальмонеллез выявили у 14 человек, отравившихся шаурмой в Бурятии.