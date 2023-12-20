Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посетители одного из рязанских ресторанов массово заразились сальмонеллезом

В Рязани посетители ресторана массово заразились сальмонеллезом

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

В Рязани посетители одного из ресторанов массово заразились сальмонеллезом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Сообщается, что у девяти человек после посещения одного из местных ресторанов зафиксировали острую кишечную инфекцию. При этом восемь из них после обращения в медицинское учреждения были госпитализированы. У семи пострадавших выявили возбудитель сальмонеллеза.

«Причины возникновения заболеваемости устанавливаются, проводятся лабораторные исследования: отобраны образцы готовой продукции и сырья, смывы с поверхностей, обследование сотрудников», — рассказали в службе.

В ресторане, где употребляли пищу пострадавшие, выявили факты несоблюдения сроков хранения продуктов, а также нарушения прохождения сотрудниками медосмотров и гигиенического обучения. Деятельность заведения приостановили с 15 декабря.

Ранее сальмонеллез выявили у 14 человек, отравившихся шаурмой в Бурятии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами