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Американское издание The Washington Post убрало вкладку о конфликте на Украине

The Washington Post убрала с главной страницы вкладку о конфликте на Украине

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Американская газета The Washington Post убрала с главной страницы вкладку про конфликт на Украине. Об этом свидетельствует главная страница сайта издания.

Отмечается, что вклада не исчезла полностью. Теперь раздел о конфликте на Украине находится во вкладке «Мир». Рядом располагаются разделы с новостями об Африке, Азии, Америке, Европе и Ближнем Востоке.

Вкладка, посвященная конфликту на Украине, ранее располагалась в самом верху главной страницы возле разделов «Политика» и «Мнения».

До этого агентство Bloomberg сообщало, что союзники думают над последствиями для НАТО победы РФ на Украине.

По оценке агентства, президент Украины Владимир Зеленский «пытается успокоить» страну на фоне сложившейся ситуации, когда помощь со стороны Запада находится под вопросом.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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