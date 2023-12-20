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Путину предложили новые меры поддержки участников СВО

Турчак: Путину направлен десятый доклад о поддержке участников СВО

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Пресс-служба «Единой России»

Группа по СВО направила президенту РФ Владимиру Путину очередной доклад, в нем предложены новые меры поддержки российских бойцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сегодня направили главе государства <…> десятый доклад», — отметил Турчак.

По его словам, группа предложила проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на прием. Он уточнил, что сейчас право на внеочередное медобслуживание по закону у участников СВО есть, но из-за отсутствия конкретики «ветераны попадают к врачам на общих условиях».

В середине декабря стало известно, что «Единая Россия» за год обеспечила принятие около 80 законов о поддержке участников СВО.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.

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