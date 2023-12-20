В Англии 4 человека отравились из-за бармена, перепутавшего соль с чистящим средством

В Англии четыре человека попали в больницу после того, как в баре вместе с текилой им подали средство для очистки труб вместо соли, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, группа посетителей в баре заказала четыре рюмки текилы. Бармен, заметив, что соль, которую подают с напитком, кончилась, пошел в подсобное помещение за новой порцией. Однако в кладовке был выключен свет, и мужчина насыпал приправу из контейнера на полке, думая, что это соль.

Когда посетителям стало плохо, бармен осознал свою ошибку и вызвал скорую помощь. Позже не место инцидента приехали полицейские и закрыли бар на время расследования. В итоге заведение было оштрафовано на $150 тыс.

«Мы надеемся, что значительный штраф послужит предупреждением для всех предприятий и предотвратит повторение подобного в будущем», — прокомментировали в суде.

Ранее 101-летняя американка рассказала, что секрет ее долголетия кроется в текиле.