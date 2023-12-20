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Коуч посоветовал бизнес-мамам формулировать цели с конкретным результатом

Коуч Володось: бизнес-мамам важно формулировать цели с конкретным результатом

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Shutterstock

Работающим мамам важно уметь формулировать конкретные цели. Такой совет в интервью РИАМО дал эксперт в области планирования и тайм-менеджмента, коуч ICF Алексей Володось. По его словам, планируя важные задачи, женщина часто произносит такие фразы: «больше зарабатывать», «лучше знать иностранный язык», «больше проводить времени с детьми». Однако в этих формулировках результат должен быть более четким.

«На примере данных фраз напишу, как это звучит лично для меня: «увеличить среднемесячный доход в 3 раза в 2024 году», «общаться свободно на английском языке во время путешествий за границей», «гулять ежедневно в парке одному от 30 минут до 1,5 часа», «гулять вдвоем с сыном от 2 часов 5 дней в неделю», — перечислил эксперт.

Чтобы научиться четко формулировать цели, он посоветовал начать с повседневных задач. К примеру, нужно не «сходить за покупками», а «сделать их согласно заранее составленному списку».

До этого Володось рассказал, как бизнес-маме грамотно совмещать карьеру и семейную жизнь. В каждом жизненном аспекте, по его словам, важно расставить приоритеты. Эффективной техникой тайм-менеджмента является «тема дня», отметил он.

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