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Москвичей предупредили о новой волне оттепели

Метеоролог Позднякова: в Москве новая волна оттепели может случиться в январе

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Москве ожидается еще одна волна оттепели. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, плюсовая погода может прийти в столицу в первые числа нового года. При этом с воскресенья-понедельника начнется период легкой морозной погоды, отметила эксперт.

«Но это не значит, что и дальше у нас будет происходить понижение температуры. У нас ожидается еще одна волна оттепельной погоды, одна волна морозной погоды», — отметить Позднякова.

Точная дата смены от умеренно морозной погоды на оттепельную пока не известна, признала метеоролог.

Тем не менее синоптики не исключают в Москве самый морозный Новый год за 20 лет. Также до Нового года столицу ожидает еще один климатический сюрприз — 23 декабря атмосферное давление опустится более чем на 20 единиц ниже нормы. Эксперт Татьяна Позднякова при этом не исключила, что давление будет рекордно низким.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода.

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