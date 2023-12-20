Собянин заявил, что МЦД продлят до Твери, Калуги и Тулы

Сеть московских центральных диаметров (МЦД) продлят в другие регионы Центральной России. Об этом во время отчета о деятельности городского правительства в Мосгордуме сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В планах строительство трех новых линий и порядка 40 станций метро. Сеть МЦД будет продлена в другие регионы, поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России», — приводит ТАСС слова градоначальника.

По словам Собянина, для развития транспортной инфраструктуры уходящий 2023 год можно назвать рекордным благодаря открытию Большой кольцевой линии метро, а также МЦД-3 и МЦД-4 и нескольких крупных магистралей. Мэр столицы отметил, что систему транспорта продолжат развивать, так как рост Москвы не прекращается.

Также Собянин в ходе отчета сообщил, что правительство планирует вернуть столице роль одного из ключевых центров высоких технологий. В рамках этого будут созданы 570 тыс. рабочих мест.

Ранее Собянин вручил государственные награды москвичам в преддверии Нового года.