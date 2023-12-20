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ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов

ФАС раскрыла картель на поставку продуктов на сумму более 1,9 млрд руб

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов в медицинские и бюджетные организации на сумму более 1,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Торги проходили для нужд бюджетных, медицинских и социальных учреждений Москвы, Московской и Калужской областей. ФАС признала ООО «Веста» и ООО «АСТ Сервис» нарушившими антимонопольное законодательство», — отметили в антимонопольной службе.

В июле 2023 года Федеральная антимонопольная служба России раскрыла картель при реализации национального проекта «Здравоохранение».

До этого Федеральная антимонопольная служба России смогла установить картель в отрасли лабораторных исследований на сумму более 1,1 млрд рублей, в схеме могли участвовать пять организаций.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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