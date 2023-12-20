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Россияне ответили, какие бонусы они обычно ждут при бронировании отелей

МТС Travel: самым желанным подарком у туристов стало позднее выселение в отеле

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Depositphotos

Россияне ответили, что самым желанным подарком при бронировании отеля стала возможность позднего выселения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование МТС Travel.

Эксперт выяснили, что 47% путешественников обычно выбирают в качестве бонуса именно позднее выселение. Поздний выезд позволяет гостям оставаться в номере после 12 часов — традиционного времени выселения в большинстве отелей. Чаще всего расчетный час переносится на 18 часов. Такой услугой чаще пользуются семьи с детьми. В некоторых гостиницах некоторые гости могут пользоваться номером в течение двух часов после расчетного часа бесплатно. Обычно такое позволяют особенным клиентам или участникам программы лояльности.

На втором месте по популярности — бесплатный ранний заезд, который интересует 28% клиентов. Он особенно актуален для гостей, которые приехали в отель, например, после ночного перелета. Эта услуга позволяет заселиться в гостиницу до 14 часов. Как правило, цена этой услуги достигает 50% от стоимости проживания в сутки. В некоторых отелях клиентам предлагается почасовая оплата.

На третьем месте расположились бесплатные завтраки, которые предпочитает четверть туристов. Эксперты сервиса отметили, что в среднем утренний прием пищи в отелях в зависимости от звездности в среднем стоит от 700 до 1000 рублей на постояльца.

Ранее стало известно, что россияне стали больше брать кредитов на путешествия.

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