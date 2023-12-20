Коуч рассказал, как бизнес-маме грамотно совмещать карьеру и семейную жизнь

Для того, чтобы работающей маме эффективно совмещать карьеру и семейную жизнь, нужно воспринимать время как ресурс. Об этом в беседе с РИАМО рассказал эксперт в области планирования и тайм-менеджмента, коуч ICF Алексей Володось. В каждом жизненном аспекте, по его словам, важно расставить приоритеты.

«Очень простая и при этом безумно эффективная техника. Выпишите в каждой сфере ключевые пункты и сколько каждому из них вы хотите уделять времени в неделю, учитывая также сон, приемы пищи и так далее. Не сколько реально, а сколько хотите. Просто представьте себя на острове желаний и все свои «хочу» запишите», — посоветовал эксперт.

Еще одной эффективной техникой тайм-менеджмента для работающих мам, продолжил он, является — «тема дня». Каждому дню недели присваивается тема — день семьи, день бизнеса, день образования, день отдыха и так далее, поделился коуч.

До этого Володось отмечал, что бизнес-маме крайне важно достаточно времени проводить с детьми. Причем совместное времяпрепровождение должно быть «глаза в глаза», когда внимание направлено друг на друга.

Ранее коуч объяснила, как выйти из синдрома отложенной жизни.