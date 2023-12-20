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Задержанные ФСБ с 673 кг кокаина попали на видео

ФСБ показала видео с изъятой в Москве партией кокаина на 6,5 млрд рублей

Федеральная служба безопасности России показала оперативное видео с мужчинами, которые были задержаны за провоз латиноамериканского кокаина из Москвы. Ролик распространил Telegram-канал Baza.

На кадрах видны подозреваемые на фоне машины, из которой силовики вытаскивают коробки, предположительно, с запрещенными веществами. В одной из них белый порошок. Задержанный признался сотрудникам ФСБ, что им предложили заработать на перевозке коробок.

По данным ФСБ РФ, международная преступная группировка использовала территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков и пыталась реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. При задержании с поличным у двух граждан России изъяли партию в 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость которой на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. При этом розничный сбыт мог принести наркогруппировке не менее 6,5 миллиарда рублей.

Ранее замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту.

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