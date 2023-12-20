В Челябинской области поймали похитителей елок

В Снежинске задержали мужчин, похитивших две елки. Об этом рассказали в полиции Челябинской области.

Видео, на котором двое неизвестных забирают новогодние деревья из открытого прицепа, стоящего во дворе многоквартирного дома, было опубликовано в одной из локальных групп в социальных сетях.

Запись изучили полицейские и приступили к поиску подозреваемых. После опроса свидетелей и очевидцев произошедшего участковому удалось установить причастных к краже. Ими оказались местные жители, один из которых уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенные ими елки вернулись к законному владельцу.

Ранее миньярские чиновники украли ель с садового участка и поставили ее на площади.