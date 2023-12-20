Украина получила безалкогольное пиво в качестве гумпомощи

Украина получила безалкогольное пиво в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает украинский портал Klymenko Time.

По информации издания, всего было доставлено 24 000 банок или 9 тонн безалкогольного пива на сумму 49 000 гривен.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал, что правительство Японии направит Украине помощь в размере $4,5 млрд, в том числе напрямую и через Всемирный банк.

Также минобороны Южной Кореи заявляло, что оказывает Украине только гуманитарную помощь.

Газета The Washington Post сообщала, что действующая администрация Джо Байдена может увеличить объемы поставок средств ПВО на Украину в случае, если Япония будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.