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Мосгордума приняла итоговый отчет Собянина о работе в 2023 году

Собянин: 2023 год стал для Москвы рекордным по вводу новых транспортных объектов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра столицы Сергея Собянина о результатах работы столичного правительства в 2023 году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин в своем отчете рассказал о развитии транспорта, промышленности, здравоохранения и образования в столице.

«2023 год стал для Москвы рекордным по вводу новых транспортных средств. Также планируется строительство трех новых линий и около 40 станций метро», — отметил Собянин.

Кроме того, по словам Собянина, правительство планирует вернуть столице роль одного из ключевых центров высоких технологий.

«В Москве благодаря проекту комплексного развития территорий будут созданы 570 тыс. рабочих мест», — добавил мэр.

Также Собянин рассказал о развитии сферы образования.

«В Москве начали создавать персонифицированную систему образования. Также необходимо создать максимально благоприятные условия для получения профильного образования, чтобы каждый школьник имел возможность осознанно выбрать будущую профессию», — заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о сотрудничестве школ с профильными вузами.

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