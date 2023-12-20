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Врач перечислил безопасные варианты замены соли

Врач Кутушов: сок лимона и сушеные овощи могут заменить соль

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Unsplash

Людям с некоторыми заболеваниями, например, почек и сердечно-сосудистой системы, нельзя употреблять соль. О том, какие аналоги могут ее заменить, Pravda.Ru рассказал врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Так, прежде всего в блюдо можно добавлять сок лимона, лайма, апельсина или мандарина. Кроме того, можно сделать дрессинги без соли, предложил врач. Для этого нужны растительные масла и вспомогательные натуральные компонент — зерна кунжута, редька дайкон, дижонская горчица, винный уксус.

Помимо этого, аромат и солоноватый вкус продуктам могут придать сушеные овощи, например, помидоры, сладкий или горький перец. Можно также добавлять хрен, имбирь и горчицу. Последний вариант, который предложил Кутушов, — специи. Подойдут базилик, орегано, майоран, тмин, кориандр, мускатный орех, тимьян и паприка.

Исследователи из университета Каэтано Эредиа в Перу до этого протестировали более безопасную для здоровья пищевую соль. Новый продукт, содержащий 75% хлорида натрия и 25% хлорида калия, оказался способен снизить кровяное давление.

Ранее врач рассказал, какое количество соли может привести к проблемам со здоровьем.

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