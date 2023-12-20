Подростка похитили и продержали целую ночь в плену под пытками

В Марселе подростка похитили и пытали целую ночь. Об этом пишет Actu17.

Как сообщается, 17-летний юноша пострадал из-за скутера. Транспортное средство, которое ему одолжили, оказалось украденным. Настоящий владелец предложил обсудить проблему и встретиться с ним на территории жилого комплекса. Несовершеннолетий приехал туда и понял, что попал в засаду.

Несколько человек заставили его войти в помещение. После чего молодого человека раздели догола, избили и в течение нескольких часов подвергали пыткам, прижигая раскаленными монетами. Злоумышленники отобрали у него телефон и банковскую карту и сняли с нее около €500.

Мучения для подростка закончились на следующее утро. Похитители выпустили его на улицу и заставили продавать наркотики, чтобы вернуть им долг. Пострадавший был истощен и едва мог стоять на ногах. Свидетель увидел его и вызвал полицию. Преступники успели скрыться до прибытия полиции, их разыскивают.

Ранее молодого человека похитили, избили палками и попытались поджечь в лесу.