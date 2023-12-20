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Синоптик предупредил о возвращении снегопадов и холода в столичный регион

Синоптик Шувалов: Центральный регион ожидает похолодание и снегопад

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Центральный регион России прошел пик оттепели – плюсовые температуры, достигавшие 4 градусов тепла, остались позади, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В ближайшие дни, по его словам, в Москву вернутся снегопады и похолодание, а в выходные будет наблюдаться самая сильная гололедица.

Завтра температура воздуха опустится ближе к нулю, сообщил Шувалов.

«И завтра же [начнется] снегопад, который прикроет посеревшую снежную массу, с количеством до 3-5 см снега. Мокрый, липкий снег и нулевая температура. 0...-2 °С ночью и 0...+1 °С днем будет до субботы включительно», — рассказал он RT.

Продолжится снегопад, вызванный холодным фронтом, в субботу, добавил синоптик. В воскресенье, по его прогнозу, температура воздуха опустится до 3-5 градусов ниже нуля. В этот день в столице ожидается самая сильная гололедица.

Напомним, метеорологи назвали причиной резкого потепления в Москве и Санкт-Петербурге атлантический циклон, который проходит над севером скандинавского полуострова.

Синоптики также предрекли москвичам самый холодный Новый год за последние 20 лет.

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