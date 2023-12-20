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Аналитик спрогнозировал снижение дискриминации на российском рынке труда

Михеев: в России ожидают спрос на неопытных и несовершеннолетних работников

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В России уже в 2024 году ожидается повышенный спрос на неопытных и несовершеннолетних соискателей. Об этом рассказал РИА Новости руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

По его словам, в стране также стоит ожидать снижение дискриминации при найме на работу — на это развивается тренд. Эксперт отметил, что за последние два года российские компании более активно привлекают кандидатов старше 40 лет, людей с ограниченными возможностями, а также женщин на «мужские вакансии».

Еще Михеев отметил, что работодатели будут более охотно нанимать кандидатов без опыта работы.

«Можно с уверенностью говорить о дальнейшем росте числа вакансий для кандидатов без опыта работы. Сюда также можно отнести рост интереса работодателей к несовершеннолетним соискателям», — отметил Михеев.

Эксперт также предположил, что сокращение притока мигрантов в 2023 году усугубляло ситуацию с кадровым дефицитом в традиционных для их найма отраслях (ЖКХ, логистика, общественное питание и строительный сектор). Он отметил, что в начале 2024 года вряд ли произойдут какие-либо серьезные изменения по привлечению мигрантов. Поэтому работодателям, которые еще не начали переориентироваться в рекрутинге и корректировать зарплатные предложения, предстоит серьезная работа по замещению мигрантов в традиционных для их найма сферах.

Ранее названы самые востребованные профессии в России в 2023 году.

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