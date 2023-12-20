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Эксперты рассказали, чем опасен для здоровья поддельный парфюм

Химик Дроганова: поддельные духи могут вызвать приступ мигрени и аллергию

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Freepik.com

Поддельные духи или туалетная вода не только быстро выветриваются, но и могут нанести вред здоровью, предупреждают специалисты. Создатели таких продуктов применяют низкокачественные ингредиенты, которые сильно отличаются от компонентов в оригинале. Это может спровоцировать приступ мигрени или сильную аллергическую реакцию, рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.

«Поддельный парфюм может вызвать приступ мигрени или аллергическую реакцию — покраснение и отечность кожи, зуд. Кроме того, аромат поддельных духов не раскрывается, быстро выветривается и спустя время даже во флаконе изменяется, поскольку фальсификаторы зачастую используют для производства сырье низкого качества, и им не удается скопировать аромат целиком, а только основные ноты», — отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Чтобы не купить фальсификат, специалисты советуют обращать внимание на упаковку духов, которая должна быть сделана из качественных материалов без производственных дефектов и с хорошо читаемым текстом. Также на коробочке должны указываться стойкость (духи, парфюмированная или туалетная вода), назначение, объем и батч-код, по которому можно определить дату производства и срок годности.

Оригинальность духов также можно определить по штрих-коду. Так, первые два числа говорят о стране производства. К примеру, цифры 460-469 — Россия, 30-37 — Франция, 690-693 — Китай. По последней цифре можно определить подлинность штрих-кода. Для этого нужно сложить цифры, стоящие на четных местах, затем – на нечетных. Результаты складываются, от полученной суммы оставляется последняя цифра. Ее нужно вычесть из 10 и результат должен совпасть с последней контрольной цифрой штрих-кода. Если цифры не совпали, то это подделка.

Ранее эксперты рассказали о последствиях применения парфюма во время занятий в спортзалах.

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