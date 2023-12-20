Стало известно, когда в Москву вернутся снегопады

Температура воздуха в Москве идет на понижение, в выходные она вновь вернется к отрицательным значениям. В субботу, 23 декабря, в столице ожидается сильный снегопад, рассказал NEWS.ru руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Говоря о ветре, синоптик предсказал, что он будет порывистый, но несильный.

«Самые теплые дни декабря мы прошли, постепенно температура воздуха в столице будет понижаться», — рассказал Шувалов.

По его словам в воскресенье, 24 декабря, столбики термометров опустятся до минус 4–6 градусов. В течение недели давление будет падать, что может отрицательно отразиться на самочувствии метеочувствительных людей.

Накануне в Москве продлили желтый уровень погодной опасности. Синоптики обратили внимание, что предупреждение о гололедице в столице и области будет действовать до 11:00 21 декабря.

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