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Врачи назвали основные симптомы и причины появления язвы желудка

Врач Шашкова: обезболивающие препараты провоцируют развитие язвы желудка

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Depositphotos

Основной причиной появления язвенной болезни желудка является инфекция Helicobacter pylori. Однако есть и другие предпосылки. Так, на втором месте по частоте причин развития заболевания – длительный и бесконтрольный прием обезболивающих препаратов, рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением Видновской КБ Минздрава МО Татьяна Шашкова.

Заболевание приводит к появлению язв на слизистой оболочке и в мышечном слое желудка, напомнила доктор.

«Основным симптомом язвы желудка служит боль в эпигастрии — подложечной области, расположенной между реберными дугами, ниже грудины — натощак или после еды, нередко отдающая в спину и грудную клетку», — рассказала она Общественной Службе Новостей.

Чтобы не спровоцировать болезнь, не следует долго и бесконтрольно пить обезболивающие лекарства, предупредила Шашкова.

На третьем месте среди причин появления язвы она назвала заболевания, повышающие выработку гастрина. Это гормон, который увеличивает секрецию соляной кислоты и усиливает агрессивность желудочного сока. В числе таких заболеваний – B12-дефицитная анемия, гастринома (опухоль поджелудочной железы) и другие.

Кроме того, спровоцировать заболевание могут и такие факторы, как стресс, курение, нарушение режима дня и питания, включение в рацион рафинированных продуктов и фастфуда, добавила врач.

Еще одна причина развития язвы – отягощенная наследственность, при которой заболевание передается от родителей, заключила врач.

Эндокринологи также предупреждают, что утреннее курение натощак провоцирует выделение желудочного сока, который начинает разъедать стенки желудка и грозит развитием язвы.

Врачи ранее рассказали, чем опасно жевание жвачки на протяжении дольше трех минут.

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