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В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина

ФСБ: в Москве изъяли 673 кг кокаина на сумму до 6,5 млрд рублей

В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Европейский союз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Федеральной службы безопасности России.

Отмечается, что международная преступная группировка использовала территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Кроме того, силовики зафиксировали попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. В Московский регион прибыли из приграничных регионов двое граждан России, которые должны были получить в столице товар и транспортировать его к месту контрабандного вывоза в страны ЕС.

В операции курьеры задействовали арендованный на подставное лицо автомобиль, а также фиктивные паспорт и водительские удостоверение.

При задержании с поличным у злоумышленников изъяли партию в 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость которой на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей, сообщили в ФСБ РФ. При этом розничный сбыт мог принести наркогруппировке не менее 6,5 миллиарда рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное, они заключены под стражу. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту.

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