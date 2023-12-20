В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Европейский союз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Федеральной службы безопасности России.

Отмечается, что международная преступная группировка использовала территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Кроме того, силовики зафиксировали попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. В Московский регион прибыли из приграничных регионов двое граждан России, которые должны были получить в столице товар и транспортировать его к месту контрабандного вывоза в страны ЕС.

В операции курьеры задействовали арендованный на подставное лицо автомобиль, а также фиктивные паспорт и водительские удостоверение.

При задержании с поличным у злоумышленников изъяли партию в 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость которой на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей, сообщили в ФСБ РФ. При этом розничный сбыт мог принести наркогруппировке не менее 6,5 миллиарда рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное, они заключены под стражу. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту.