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В Госдуме призвали обязать иноагентов по-новому маркировать свои материалы

Депутат Федров: иноагенты должны транслировать маркировку каждые 15 минут

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Иностранных агентов следует обязать повторять маркировку на своих аудио и видеоматериалах каждые 15 минут, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Такое предложение он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

По действующим законам иноагенты обязаны транслировать информацию с маркировкой в аудиовизуальном контенте один раз в начале материала. При этом продолжительность видео или аудио значения не имеет, напомнил депутат. По его мнению, из-за этого зрители, которые смотрят видео или слушают радиопередачу не с самого начала трансляции, не знают, что контент имеет отношение к иноагенту.

Федоров призвал Шадаева рассмотреть возможность изменения нормативно-правовых актов с тем, чтобы обязать иноагентов каждые 15 минут повторять маркировку. Также он призвал дублировать сообщение об этом в конце ролика вне зависимости от его продолжительности.

Напомним, также депутаты призывают запретить иноагентам зарабатывать на рекламе. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, по мнению которого российские рекламодатели не должны давать деньги лицам, имеющим такой статус.

Ранее в Госдуме оценили предложение коммунистов отправлять иноагентов чистить снег с дорог.

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