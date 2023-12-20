Российского студента, который еще в школе стал изобретателем, обвинили в подготовке теракта

Молодого изобретателя из Брянска, отмеченного Минпросвещения, обвинили в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В 2019 году Николай Симунин, учащийся 11 класса брянской школы, был признан «молодым талантом». Его деятельность заметили в министерстве просвещения, а в соцсетях ведомства написали об изобретенной старшеклассником ортопедической подушке с себестоимостью в 307 рублей для профилактики заболеваний позвоночника.

4 года спустя 22-летнего Симунина, к этому времени ставшего студентом факультета генетики Академии Тимирязева в Москве, задержали сотрудники ФСБ и обвинили в незаконном обороте взрывчатки. Впоследствии силовики стали утверждать, что он готовил взрыв на подведомственном объекте. В сентябре изобретателя внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Недавно следствие по делу закончилось, и московский военный суд принял его к рассмотрению. По предварительным данным, судить молодого человека будут в Брянске на выездном заседании.

Ранее отцу и сыну из Забайкалья вынесли приговор за подготовку теракта.