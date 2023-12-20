В Ростовской области отель закрыли после отказа заселить бойцов СВО

В Ростовской области закрылся отель «Добрыня» после того, как в него отказались заселить бойцов, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, упоминание отеля пропало из всех агрегаторов. На телефонные звонки также никто не отвечает.

До этого Telegram-канал сообщал, что трое военных, возвращавшиеся из отпусков в зону проведения спецоперации, планировали переночевать в отеле «Добрыня», где заранее забронировали себе номер. Но хозяйка отеля отказалась заселять военных, сославшись на то, что бойцам забронировали семейный номер. Представитель гостиницы подчеркнул, что забронированный номер не предназначен для такого состава гостей, а других свободных номеров на тот момент не было. Он также добавил, что до этого участники спецоперации, остановившиеся в гостинице, шумели и курили в номерах.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.