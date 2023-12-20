Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области отель закрыли после отказа заселить бойцов СВО

Отель «Добрыня» в Ростовской области закрылся после отказа заселить бойцов СВО

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В Ростовской области закрылся отель «Добрыня» после того, как в него отказались заселить бойцов, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, упоминание отеля пропало из всех агрегаторов. На телефонные звонки также никто не отвечает.

До этого Telegram-канал сообщал, что трое военных, возвращавшиеся из отпусков в зону проведения спецоперации, планировали переночевать в отеле «Добрыня», где заранее забронировали себе номер. Но хозяйка отеля отказалась заселять военных, сославшись на то, что бойцам забронировали семейный номер. Представитель гостиницы подчеркнул, что забронированный номер не предназначен для такого состава гостей, а других свободных номеров на тот момент не было. Он также добавил, что до этого участники спецоперации, остановившиеся в гостинице, шумели и курили в номерах.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами