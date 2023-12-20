В Петербурге студент из Эквадора отправлял откровенные фото девочкам до 14 лет

В Петербурге иностранца задержали за рассылку откровенных фото школьницам. Об этом сообщает «Фонтанка».

Правоохранители города вышли на 21-летнего мужчину после сообщения от Следственного комитета Москвы. Представители ведомства нашли в переписках молодого человека из Эквадора фотографии непристойного содержания. Снимки он отправлял девочкам до 14 лет.

Иностранца задержали на улице Льва Толстого и доставили в отделение полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.

Подобные случаи в Петербурге уже привлекали внимание следователей. Так, ранее уроженец Таджикистана отправил девочке несколько откровенных фото и пригласил ее на свидание. Известно, что взрослые обратили внимание на ситуацию и с мужчиной школьница не встретилась. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали отца за съемку откровенных материалов с дочерью.