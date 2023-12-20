В Москве пройдет небольшой дождь в среду

По прогнозу Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем и мокрым снегом. Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов.

Но уже ночью ожидается минус 1 градус. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха в среду будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а ночью может опуститься до минус 3 градусов.

При этом синоптики не исключают в Москве самый морозный Новый год за 20 лет.

Также до Нового года столицу ожидает еще один климатический сюрприз — 23 декабря атмосферное давление опустится более чем на 20 единиц ниже нормы. Эксперт Татьяна Позднякова не исключила, то давление будет рекордно низким.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.