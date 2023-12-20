Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве пройдет небольшой дождь в среду

Гидрометцентр: небольшой дождь и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в среду

close
100%
Александр Авилов/Агентство «Москва»

По прогнозу Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем и мокрым снегом. Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов.

Но уже ночью ожидается минус 1 градус. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха в среду будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а ночью может опуститься до минус 3 градусов.

При этом синоптики не исключают в Москве самый морозный Новый год за 20 лет.

Также до Нового года столицу ожидает еще один климатический сюрприз — 23 декабря атмосферное давление опустится более чем на 20 единиц ниже нормы. Эксперт Татьяна Позднякова не исключила, то давление будет рекордно низким.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами