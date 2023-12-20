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На месте обрушившегося здания в Петербурге работают кинологи с лабрадором и бордер-колли

На Гороховой улице Петербурга после обрушения здания работают кинологи

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B. Rainer/Global Look Press

В Адмиралтейском районе Петербурга, где разрушилось шестиэтажное здание, работают кинологи с собаками. Как пишет Telegram-канал «Фонтанка», поисками занимаются собаки породы лабрадор и бордер-колли.

МЧС назвало здание расселенным, но также появлялась информация, что одна из квартир еще могла быть обитаема.

Один из спасателей, работающий на месте происшествия, заявил, что внутри никого быть не должно.

Ранее сообщалось, что разрушение произошло 20 декабря в 2:02 по адресу ул. Гороховая, д. 73. В настоящее время проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций.

В сентябре этого года на заводе пиротехники под Петербургом произошел взрыв. По словам представителя МЧС, взрыв был технологическим, здание частично разрушилось. Кроме того, после взрыва произошло возгорание трех легковых автомобилей.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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