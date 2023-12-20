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CNN: Израиль может построить на севере Газы «гуманитарный комплекс» для палестинцев

CNN сообщил о планах Израиля построить в Газе «гуманитарный комплекс»

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Athit Perawongmetha/Reuters

Израильскими властями рассматривается возможность строительства на севере сектора Газа «гуманитарного комплекса», предназначенного для гражданского населения Палестины. Об этом со ссылкой на чиновников еврейского государства сообщает американский телеканал CNN.

По имеющейся информации, власти изучают возможность строительства в северной части анклава специального «гуманитарного комплекса», в котором могут быть размещены перемещенные из других районов мирные палестинцы. Строительство может начаться после завершения текущего этапа военной операции в этой части сектора.

Телеканал располагает сведениями о том, что Израиль уже уведомил США об этом проекте. Один из источников отметил, что в случае принятия решения о возведении комплекса Израиль будет добиваться от других государств помощи на строительство.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон сейчас стремится не к полному прекращению огня в секторе Газа, а к временным приостановкам боевых действий для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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