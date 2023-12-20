В центре Киева был осквернен иудейский подсвечник «ханукия»

В украинской столице была осквернен установленный в центре города иудейский подсвечник «ханукия». Об этом в социальных сетях сообщила полиция Киева.

Правонарушение было выявлено во время проводившегося сотрудниками правоохранительных органов мониторинга соцсетей. Полицейские установили личность злоумышленника, оказавшегося жителем Киевской области и затем задержали его.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что традиционный иудейский праздник Ханука имеет такую же значимость для культуры Германии, как и христианское Рождество. Обращаясь к еврейской общине, политик также отметил, что власти страны сделают все, что от них зависит, чтобы искоренить антисемитизм в Германии.

15 декабря, в разгар ханукальной недели, в польском городе Вроцлаве прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули менору.

За несколько дней до этого депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Браун загасил ханукальные свечи в здании парламента огнетушителем.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».