Суд в Болгарии запретил демонтаж памятника Советской армии

Административный суд столицы Болгарии Софии запретил действия по демонтажу памятника Советской армии, признав его незаконным. При этом бронзовые фигуры данного монумента уже разрезали и сбросили с пьедестала, передает Болгарское национальное телевидение, ссылаясь на суд.

Как указал суд, демонтаж памятника производится незаконно, поскольку суду не был представлен соответствующий административный акт.

«Представленные доказательства не уставляют факт того, что действия (по разрушению памятника) базируются на основании закона или административного акта, ставят перед собой цель защиты государственной собственности», — сказано в решении суда.

Заявление в суд подали представители движения «Встань БГ» (признан в РФ иностранным агентом) и партии «Возрождение». Решение суда может быть обжаловано в течение трех дней.

12 декабря сообщалось, что власти Софии начали работы по демонтажу памятника Советской армии.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения.

Ранее суд в Латвии назвал «исторической справедливостью» снос памятников СССР.