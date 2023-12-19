Женщина вышла из комы, когда ее рассмешила мать

В США женщина очнулась после пятилетний комы, благодаря анекдоту, который ей рассказала мать. Об этом сообщает People.

Жительница штата Мичиган попала в ДТП в 2017 году, женщина врезалась на свой машине в опору освещения. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить пострадавшей жизнь, но спустя некоторое время американка впала в кому, она находилась без сознания пять лет.

Все это время Дженнифер Флюэллен в больнице навещала мать. В один из дней женщина находилась в палате дочери и решила рассказать ей анекдот, и спустя несколько секунд услышала смех вышедшей из комы дочери.

Несмотря на сложный диагноз, американка идет на поправку, она уже может произносить некоторые слова и самостоятельно сидеть.

Ранее отец двух детей вышел из комы за несколько часов до отключения аппарата жизнеобеспечения.