«Поезд Победы» прошел реставрацию и готовится отправиться в новое историческое путешествие

Мастера провели реставрацию Поезда Победы на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Тур по городам страны в 2023 году завершился в ноябре — после путешествия по 110 городам составу потребовалась реконструкция – несмотря на профессионализм создателей проекта, 350 тыс. посетителей уникального музея на протяжении 50 тысяч километров не могли пройти без следа.

Помимо реставрации, в Санкт-Петербурге прошли съемки для интерактивного 3D-музея. Зрителей ожидает интерактивный диалог с представителем поезда, увлекательная экскурсия в формате 360, а также тематические мини-игры, посвященные истории. Онлайн-формат проекта позволит ознакомиться с экспозицией музея всем от Камчатки до Калининграда.

«Поезд Победы» – уникальный проект, у которого нет аналогов в мире. Теперь, после небольшой реставрации, состав готов отправиться в новое путешествие по городам России, чтобы как можно больше людей могли соприкоснуться с нашей историей в годы Великой Отечественной войны. Постараемся в следующем году охватить еще больше регионов и доставить иммерсивный музей туда, где он раньше не был», — рассказал директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных.

Планируется, что в 2024 «Поезд Победы» отправится дальше уже в январе, продолжая рассказывать незабываемые факты о Великой Отечественной войне. В настоящее время прорабатывается детальный маршрут для иммерсивного состава. Упор, как и в 2023 году, будет сделан на городах, которые ранее еще не встречали «Поезд Победы».

Ранее сообщалось, что интерактивная выставка «Поезд Победы» завершила свое путешествие в 2023 году.