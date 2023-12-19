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На Украине сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе

«Страна.ua»: в Черноморске и Одессе зафиксировали взрывы

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Типичная Одесса/VK

Взрывы произошли в Черноморске и Одессе на Украине. Об этом написало издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Одессе и в Черноморске», — отметили в сообщении, не уточнив деталей произошедшего.

Официальной информации о взрывах не поступало.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, Одесская область попала в красную зону на онлайн-карте воздушных тревог.

19 декабря на Украине заявили о взрывах в Херсоне. По данным издания «Страна», после взрывов в городе частично пропало электричество. До этого в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Также в ночь на 17 декабря на Украине зафиксировали взрывы в подконтрольном Киеву Херсоне. Они произошли в пределах центрального района города, после чего начался пожар. Также СМИ написали о взрывах в Одессе и Кропивницком (ранее — Кировоград).

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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